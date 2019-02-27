Названа причина драки третьеклассниц в московской школе

В московской школе драка между третьеклассницами случилась по причине неприязненного отношения друг к другу, рассказал директор образовательного учреждения Андрей Козлов.

«Причина – неприязненные отношения друг к другу, все произошло на перемене в отсутствие классного руководителя», – цитирует РИА «Новости» слова директора.

По его словам, участие в драке принимали пять девочек, четырех из них пришлось госпитализировать. В настоящее время в больнице «по настоянию родителей» остались два ребенка, еще двух отпустили в связи с отсутствием травм.

Козлов добавил, что классный руководитель подравшихся третьеклассниц будет строго наказан.

После инцидента следователи начали доследственную проверку. Они устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

Установкой обстоятельств произошедшего и состояния здоровья пострадавших девочек также занялась уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее стало известно, что в результате драки из столичной школы были госпитализированы четыре девочки. По данным источников, двух третьеклассниц привезли в больницу с закрытыми травмами живота, а у одной из пострадавших диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.