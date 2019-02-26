Суд обязал экс-футболиста «Зенита» Радимова платить певице Булановой алименты

В Санкт-Петербурге Мировой суд обязал бывшего футболиста «Зенита» Владислава Радимова платить певице Татьяне Булановой алименты, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Радимов должен будет выплачивать Булановой одну четвертую своих доходов, пока их ребенок не достигнет возраста 18 лет, пишет «Московский комсомолец».

В настоящее время спортсмен является тренером клуба «Зенит-2», который выступает во втором дивизионе России.