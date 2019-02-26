На Украине захотели построить плавучий космодром

Киев рассчитывает построить первый на Украине плавучий космодром в Херсонской области, заявил генеральный директор государственное предприятие «Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. Макарова» Сергей Войт.

«Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать ее можно на Херсонщине. Совместно с «Укроборонпромом» мы решили сделать такую платформу на херсонском предприятии «Паллада», – сказал Войт агентству «Укринформ».

Планируется, что с этой плавучей платформы можно будет осуществлять запуски ракет в космос.

Это не первые амбициозные планы Киева. В прошлом году конструкторское бюро «Южное», входящее в ассоциацию «Космос», заявило об обсуждении проекта украинской лунной базы.