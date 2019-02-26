Порошенко нахамил возмущенным задержкой зарплаты шахтерам

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Червоноград Львовской области грубо ответил шахтерам, выразивших недовольство долгами по зарплате.

«Внимание! Я бы хотел сейчас попросить, чтобы Степан Кубив, первый вице-премьер, прокомментировал погашение задолженностей по шахтерам», – сказал Порошенко, после чего из толпы послышался недовольный выкрик.

В ответ на это украинский президент произнес фразу «приведите его сюда», а потом добавил: «Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я балерина».

Запись инцидента опубликована в YouTube.

Ранее Порошенко раскритиковали в соцсетях за заявления о том, что он якобы лично переносил погибших во время Майдана.