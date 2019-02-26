Трамп передал Конгрессу США секретную стратегию по Сирии

Глава американского государства Дональд Трамп передал Конгрессу США стратегию Белого дома по Сирии, сообщила администрация Трампа.

Текст документа Белый дом не предоставил. Вероятно, стратегия носит конфиденциальный характер и не будет опубликована. Ее подготовка предусмотрена оборонным бюджетом США, передает РИА «Новости».