Синоптики назвали конкретную дату наступления весны

Не ранее второй половины марта стоит ждать устойчивого потепления и наступления климатической весны, сообщили в Гидрометцентре.

Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев назвал «Российской газете» конкретную дату наступления климатической весны – 27 марта.

В начале же этой недели на погоду будет сильно влиять арктический воздух.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что мартовская погода в большей части территории России будет в пределах климатической нормы, которая подразумевает, в том числе, и мороз.