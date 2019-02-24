МИД рассказал о «невежливом» поведении США в ситуации с ДРСМД

США в ситуации с переговорами по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) повели себя не очень вежливо по отношению к России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью вьетнамским и китайским СМИ.

«В любом случае мы приглашали к диалогу. Нам говорили, что пока время не пришло. Когда было объявлено о выходе США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), мы многократно предлагали США сесть за стол переговоров и обсудить взаимные озабоченности», а – передает слова Лаврова РИА «Новости».

Он добавил, что Вашингтон испытывал обеспокоенность из-за одной ракеты, по которой они даже не давали данных в течение нескольких лет.

«У США позиция была одна: они не хотят ничего смотреть, а Россия должна просто уничтожить эту ракету под американским контролем. Это не очень вежливо даже в отношениях США с более мелкими странами, чем Российская Федерация», – подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что и Москва выражала озабоченность из-за нарушения Вашингтоном ДРСМД. В итоге в январе Россия «с большим трудом» убедила США провести консультации.

«Но, может быть, лучше бы и не убеждали, потому что они заняли абсолютно неконструктивную, я бы даже сказал деструктивную позицию, о которой я сказал. Они ничего не хотят слушать, ничего не хотят объяснять, показывать, смотреть из того, что мы показываем, но предлагают нам уничтожить ракету под их контролем, а также все пусковые установки и связанное с ней оборудование, после чего четыре раза в год будут приезжать к нам и смотреть, как обстоят дела», – резюмировал глава МИД.

В пятницу официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что все предложения Москвы по сохранению ДРСМД «остаются на столе».

Президент Владимир Путин на этой неделе в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что направленная против России политика Соединенных Штатов не соответствует их собственным интересам, и предложил американцам подсчитать дальность и скорость российских видов вооружений.