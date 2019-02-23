МИД Венесуэлы оценил возможность применения оружия в случае прорыва границы

Глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса ответил на вопрос о возможности применения оружия в случае прорыва колумбийско-венесуэльской границы в ходе готовящейся 23 февраля провокации под видом ввоза в Венесуэлу грузов, определяемых как «гуманитарная помощь».

«Не может быть такого, чтобы правительство Венесуэлы отдало приказ стрелять по собственному народу», – цитирует ТАСС главу МИД Боливарианской Республики.

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Он также сообщил, что Каракас и Вашингтон ведут переговоры по статусу американских дипломатов, находящихся в Венесуэле. По его словам, венесуэльские официальные лица «планируют встретиться со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом» для обсуждения этой темы.

Арреаса также заявил, что открыт к диалогу с госсекретарем США Майклом Помпео.

«Мы можем провести переговоры с господином Помпео в Вашингтоне или другом месте если у него будет такое желание», – сказал венесуэльский министр.

Накануне лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо опубликовал указ о разрешении на ввоз в Венесуэлу гуманитарной помощи.

Напомним, МИД России предупреждал о готовящейся провокации во время ввоза в Венесуэлу грузов, определяемых как «гуманитарная помощь» венесуэльскому народу.