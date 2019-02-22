Глава МИД Израиля отказался извиняться за слова об участии поляков в Холокосте

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац вопреки требованиям Варшавы отказался извиняться за свои высказывания о причастности поляков к Холокосту.

Глава МИД Израиля подчеркнул, что не сожалеет о своих словах «о польском участии в Холокосте», передает ТАСС.

Более того, он добавил, что «многие поляки сотрудничали с нацистами».

Ранее Кац, комментируя слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о сотрудничестве поляков с нацистами, заявил, что «поляки впитали антисемитизм с молоком матери».

В среду американский посол в Польше Джорджетт Мосбахер призвала исполняющего обязанности министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца принести Польше извинения в связи с дипломатическим скандалом, разгоревшимся между двумя странами после заявлений израильского премьера Биньямина Нетаньяху об антисемитизме поляков.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об исторических аспектах ссоры Иерусалима и Варшавы.