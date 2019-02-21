Стало известно, кто получит наследство Децла

Отец рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) продюсер Александр Толмацкий рассказал, кому будет принадлежать наследство его сына.

«Кирилл незадолго до трагического дня озвучил свою волю в отношении своих прав: он попросил помочь подготовить документы таким образом, чтобы доход от управления правами на музыку, видео, товарные знаки и мерч поступал в пользу его сына», – сообщил Александр Толмацкий в соцсетях, передают «Известия».

Он добавил, что его сын хотел защитить эти права от нечестных действий посторонних и необдуманных решений.

Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет после концерта в Ижевске. Сообщалось, что причиной смерти стала остановка сердца. Сын рэпера выступил против съемок документального кино о его отце.