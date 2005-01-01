Сын Децла выступил резко против съемок фильма об отце

Сын рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) 13-летний Антоний Толмацкий заявил, что журналист Роман Супер не имеет права снимать документальное кино про его отца.

«Этот аферист считает, что имеет право на сбор средств на документалку о моем отце, он собрал уже более полумиллиона и утверждает, что снимал с отцом интервью (которым мой папа был, кстати, недоволен)», – написал Антоний у себя в Instagram.

Он добавил, что журналист спросил разрешения у его дедушки Александра Яковлевича Толмацкого, который «в этой ситуации вообще властью не обладает».

«Просто знайте, что он аферист и авторскими на эту съемку он (Роман Супер) не обладает, так что я надеюсь, вы репостнете эту запись и не будете кидать деньги на это «творение», – заключил Антоний.

Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет после концерта в Ижевске. Сообщалось, что причиной смерти стала остановка сердца. Экспертиза, проведенная специалистами Бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава Удмуртской Республики, не позволила сделать точных выводов о причине смерти.