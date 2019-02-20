США заявили о соблюдении ДРСМД

Госдеп утверждает, что Вашингтон якобы полностью соблюдает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Американское внешнеполитическое ведомство заявило, что Россия работает над «новыми системами вооружений, включая нестратегическое ядерное оружие», а вот США не пытаются «разработать аналогичные экзотические новые системы доставки ядерного оружия», передает РИА «Новости».