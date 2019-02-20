В Совфеде анонсировали принятие поправок в бюджет для доиндексации пенсий

Парламентарии в ближайшее время примут поправки в федеральный бюджет для доиндексации пенсий, заявил глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

«Средств на это хватит, конечно. Необходимые поправки в федеральный бюджет мы можем принять в самое ближайшее время, весной», – сказал Рязанский, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что «в бюджете Пенсионного фонда есть резервы, чтобы справиться с этой задачей».

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что индексация пенсий должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать и вернуть людям то, что они недополучили.