Регионы России получили более 1 трлн рублей дотаций

Дотации российским регионам от федерального центра по итогам прошлого года впервые превысил 1 трлн рублейлей; помощь обеспечила рекордный профицит в подавляющем большинстве субъектов, свидетельствуют данные Минфина и расчетов агентства «Эксперт РА».

В 2018 году размер предоставленных дотаций достиг 1,035 трлн рублей. Еще годом ранее он составлял 759 млрд рублей, а до этого – 656 млрд рублей.

Как отметил в комментарии РБК младший директор отдела корпоративных и суверенных рейтингов «Эксперт РА» Александр Шураков, особенностью 2018 года стало то, что дотации получили все российские регионы, в том числе самые богатые – Москва и Тюменская область. «Причем Москва с объемом дотаций 27,6 млрд рублей вошла в топ-7 регионов по объему полученных дотаций», – отметил он.

Аналитик отметил, что почти половина всего роста дотаций в 2018 году – 136 млрд из 277 млрд рублей – пришлась на обеспечение сбалансированности бюджетов, которое управляется в «ручном режиме» в отличие от дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, рассчитываемых по специальной формуле.

Компенсации расходов на рост зарплат бюджетников выросли на 60 млрд рублей. В прошлом году власти уравняли минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, а также проиндексировали зарплаты бюджетникам в соответствии с майскими указами 2012 года. Шураков подчеркнул, что рост расходов на зарплаты бюджетников не оказал существенного негативного влияния на бюджеты регионов, так как в целом фонд оплаты труда «майских бюджетников» с учетом соцвзносов в 2018 году увеличился на 532 млрд рублей.

Шураков отметил, что по итогам прошлого года у 70 российских регионов консолидированные бюджеты были исполнены с профицитом, причем агрегированный профицит составил 510 млрд рублей, что стало рекордными показателями за последние как минимум 17 лет. Так, в 2017 году в России было только 45 профицитных регионов, а профицит всех региональных бюджетов достигал только 52 млрд рублей.

Профицит (или дефицит) регионов, в отличие от федерального бюджета, сравнивают с объемом собственных доходов региона (налоговые и неналоговые поступления без учета помощи из федерального бюджета). Так, лидерами по уровню профицита в 2018 году стали Дагестан (30,5% к доходам) и Севастополь (27,4%). В пятерку самых профицитных регионов также вошли ЯНАО, Кемеровская и Волгоградская области. Наиболее высокий дефицит бюджета зафиксирован у Мордовии (24,5% доходов), Хабаровского края (10,8%) и Еврейской автономной области (6,9%).

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