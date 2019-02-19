На выборах в Мосгордуму собрались провести эксперимент с электронным голосованием

Эксперимент с электронным голосованием планируется провести на выборах в Мосгордуму по инициативе властей столицы, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.

Он пояснил, что ЦИК и рабочая группа поддержали инициативу Москвы провести эксперимент по электронному голосованию, который пройдет в одном из одномандатных округов на выборах в Мосгордуму 8 сентября.

«Избиратель через московский портал mos.ru перепишет себя со своего участка на электронный избирательный участок. Там сформируется список избирателей, который будет закрыт за три дня до выборов», – передает его слова ТАСС.

В день голосования избиратель должен будет зайти в свой личный кабинет на сайте mos.ru, получить электронный бюллетень и проголосовать.

«Там будет жесткая система защиты результатов голосования, голоса будут поступать в электронный избирательный участок», – отметил зампред ЦИК. По его словам, электронная участковая избирательная комиссия будет базироваться в помещении, где будут вести учет проголосовавших в режиме реального времени.

Кроме того, сообщил Булаев, уже разработаны два проекта поправок в законодательство, которые нужны для реализации электронного голосования и голосования на «цифровых участках».

Ранее идею провести на выборах в Мосгордуму эксперимент по электронному голосованию высказывал глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который предложил рассмотреть возможность использования для идентификации избирателей аналог паспорта болельщика с чемпионата мира по футболу 2018 года.

В единый день голосования в столице будет создано 30 универсальных цифровых участков, на которых смогут проголосовать жители 16 регионов, где в этот день выбирают губернаторов. Прикрепляться к этим участкам избиратели будут, используя механизм «Мобильный избиратель».

Голосование на этих участках будет проводиться с помощью комплексов электронного голосования (КЭГов).

Если этот эксперимент будет признан успешным, то в следующем году по всей стране планируется создать 5 тыс. таких экстерриториальных участков.

В августе сообщалось, что ассоциация независимых общественных наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» (НОМ) на конгрессе наблюдателей протестировала систему электронного голосования.

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