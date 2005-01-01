Посольство России в Испании отреагировало на хвалебную статью о союзниках фашистов

Российское посольство в Мадриде призвало не забывать об историческом контексте после появления в испанской газете ABC статьи о «голубой дивизии» – испанских добровольцах, которые на стороне фашистов участвовали во Второй мировой войне и в том числе в блокаде Ленинграда.

Российские дипломаты отметили, что в редакцию газеты была направлена соответствующая реплика. «Читая о «героизме» солдат «голубой дивизии», можно понять стремление автора опровергнуть слова немецкого генерала [Франца] Гальдера: «Если вы увидите немецкого солдата небритого, с расстегнутой гимнастеркой и выпившего, не торопитесь его арестовывать – скорее всего, это испанский герой», – передает текст заявления посольства ТАСС.

Посольство отметило, что его мнение совпадает с большинством комментариев читателей к этой статье.

«Не стоит забывать об историческом контексте. Речь идет о фашистской блокаде Ленинграда, 75 лет со дня прорыва которой исполнилось в январе», – подчеркнули в посольстве.

Дипломаты отметили, что нельзя гордиться теми, кто оказывал помощь нацистам в удержании блокады Ленинграда, длившейся 872 дня и унесшей около 1 млн жизней.

Напомним, одна из самых популярных испанских газет ABC опубликовала статью о «героическом» боевом пути «голубой дивизии», воевавшей в годы Великой Отечественной войны против СССР в составе вермахта. В публикации испанцы названы «бесстрашными и храбрыми бойцами», которые особо отличились в 1943 году в ходе боев под Волховом.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему в Испании из участников «голубой дивизии» делают героев.