Годовой доход научрука Путина в 370 раз превысил заработок ректора уральского вуза

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19 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 23:31  |  vz.ru
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Российскому Каспию поможет только флот

В прошлом году грузооборот всех наших портов Каспийского бассейна составил ничтожные 4,8 млн тоннФото: Матыцин Валерий/ТАСС
Перебазирование боевого состава Каспийской флотилии из Астраханской области в Дагестан подтверждает высокую значимость Каспийского моря для геополитических интересов страны. Но укрепление оборонной мощи на этом рубеже пока что не сопровождается экономическими успехами, хотя они явно сопутствуют нашим соседям. Почему российскому Каспию хронически не везет? Подробности...
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Почему на Гаити вдруг вспомнили про Путина

Демонстранты в столице Гаити несли портреты ПутинаФото: JEAN MARC HERVE ABELARD/EPA/ТАСС
Появление в ходе демонстраций протеста, которыми была охвачена карибская Республика Гаити, призывов о помощи, обращенных к Владимиру Путину, привлекло внимание многих как смешная деталь – где Гаити, а где Россия. Но на самом деле это более чем интересный феномен – имя Путина уже стало главным символом антиамериканского протеста и сопротивления атлантическому миропорядку.  Подробности...
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«Новая церковь» Украины придумала молодежные каноны

Пока глава ПЦУ Епифаний решает «проблему скамеек», его прихожане устраивают рейдерские захваты храмов канонической церквиФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Свежеиспеченная «Православная церковь Украины» решила ослабить дресс-код, разрешив женщинам заходить в храмы с обнаженной головой, утверждает киевская печать. Молиться прихожане теперь будут не стоя, а сидя, и на украинском языке. Раскольники надеются таким образом заманить в свои храмы молодежь. Но есть подозрения, что в итоге они и молодых не заманят, и старушек отпугнут. Подробности...
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Чем закончится ссора Израиля и Польши

Польша запрещает на своей территории публично говорить о массовом участии поляков в ХолокостеФото: Kacper Pempel/Reuters
Две очень гордые столицы – Иерусалим и Варшава – поссорились насмерть из-за фразы, впервые прозвучавшей еще в 1970-е годы. Будущий премьер Израиля Шамир тогда позволил себе заявить: «Поляки впитали антисемитизм с молоком матери». Теперь это оскорбительное изречение повторил шеф МИДа Кац, соратник премьера Нетаньяху. В ответ оскорбленный премьер Польши Моравецкий отменил свой визит в Иерусалим. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Молдавия – новая красная линия геополитического фронта

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Для правых – неважно, находятся они во власти или в оппозиции – Москва является воплощением вселенского зла, и свою политику они строят исходя из этой аксиомы. Практически все молдавские правые политики – это такой коллективный Порошенко. Подробности...

Либеральная тусовка у Совка

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
На полумертвую в 89-м страну натягивают костюм хеллуинного монстра и заставляют этого монстра бояться. И сейчас, дескать, может проснуться и тяпнуть до полусмерти, а тогда – вообще не подходите близко, соотечественники, страшно! Подробности...
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Мадуро адски не пoвезлo, но он уже улыбается

Дарья Митина, секретарь ЦК Oбъединеннoй Кoммунистическoй Партии
Мадурo всегда предпoчитал диалoг – и сегoдня эта тактика срабатывает: путч захлебнулся, незадачливый гoре-президент Гуайдo записывает видеoрoлики из свoей квартиры, превратившись в пoсмешище для всей Венесуэлы. Подробности...
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    Как понимать феминисток

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      Путин вышел на татами спортивного центра в Сочи

      После продолжительных переговоров на саммите по сирийскому урегулированию в формате Россия-Турция-Иран Владимир Путин приехал в четверг вечером в спортивный центр «Юг-Спорт» в Сочи. Глава государства встретился с представителями сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе
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      День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

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          Годовой доход научрука Путина в 370 раз превысил заработок ректора уральского вуза

          19 февраля 2019, 10:43

          Текст: Алина Назарова

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          Социологи проанализировали годовые доходы ректоров российских вузов и выявили, что доход ректора Санкт-Петербургского горного университета, научного руководителя Владимира Путина Владимира Литвиненко в 370 раз превышает доход ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.

          Исследовательский центр «Лаборатория Ольги Крыштановской» в ноябре 2018 – январе 2019 года проанализировали биографии глав высших учебных заведений на предмет динамики развития университета под их руководством, опыта работы, научного влияния, включенности в работу институтов власти и взаимодействия с бизнесом. Авторы использовали только открытые источники, такие как сайты университетов, министерств и ведомств, политических партий, сайты «Декларатор» и «Диссернет».

          В исследование вошли 274 ректора государственных вузов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Казани, Воронежской, Самарской, Тюменской, Ростовской областей и Башкирии, пишет «Коммерсант».

          Среди прочего авторы исследования анализировали официально задекларированные годовые доходы ректоров и выявили, что самый высокий доход ректора в 370 раз превышает самый низкий. Так, минимальный годовой доход в 2017 году декларировала и.о. ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Татьяна Чумаченко: он составил 670 тыс. 243 рублей. Максимальный доход в 248,3 млн рублей указал ректор Санкт-Петербургского горного университета, научный руководитель Владимира Путина Владимир Литвиненко.

          Средний же годовой доход ректоров за 2017 год составляет 6,8 млн рублей. При этом среднегодовой медианный доход ректоров составил в 2017 году 3,9 млн рублей. Большинство ректоров с высоким доходом сосредоточено в Москве (66,7%) и Санкт-Петербурге (20%), и лишь четыре высокооплачиваемых ректора работают в регионах (в Самаре, Новосибирске, Иркутске и Екатеринбурге). Среднегодовой доход женщин-ректоров при этом составляет 5,5 млн, а самой состоятельной из них является ректор Московского государственного технологического университета «Станкин» Елена Катаева (15,2 млн рублей в год).


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