Годовой доход научрука Путина в 370 раз превысил заработок ректора уральского вуза

Социологи проанализировали годовые доходы ректоров российских вузов и выявили, что доход ректора Санкт-Петербургского горного университета, научного руководителя Владимира Путина Владимира Литвиненко в 370 раз превышает доход ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.

Исследовательский центр «Лаборатория Ольги Крыштановской» в ноябре 2018 – январе 2019 года проанализировали биографии глав высших учебных заведений на предмет динамики развития университета под их руководством, опыта работы, научного влияния, включенности в работу институтов власти и взаимодействия с бизнесом. Авторы использовали только открытые источники, такие как сайты университетов, министерств и ведомств, политических партий, сайты «Декларатор» и «Диссернет».

В исследование вошли 274 ректора государственных вузов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Казани, Воронежской, Самарской, Тюменской, Ростовской областей и Башкирии, пишет «Коммерсант».

Среди прочего авторы исследования анализировали официально задекларированные годовые доходы ректоров и выявили, что самый высокий доход ректора в 370 раз превышает самый низкий. Так, минимальный годовой доход в 2017 году декларировала и.о. ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Татьяна Чумаченко: он составил 670 тыс. 243 рублей. Максимальный доход в 248,3 млн рублей указал ректор Санкт-Петербургского горного университета, научный руководитель Владимира Путина Владимир Литвиненко.

Средний же годовой доход ректоров за 2017 год составляет 6,8 млн рублей. При этом среднегодовой медианный доход ректоров составил в 2017 году 3,9 млн рублей. Большинство ректоров с высоким доходом сосредоточено в Москве (66,7%) и Санкт-Петербурге (20%), и лишь четыре высокооплачиваемых ректора работают в регионах (в Самаре, Новосибирске, Иркутске и Екатеринбурге). Среднегодовой доход женщин-ректоров при этом составляет 5,5 млн, а самой состоятельной из них является ректор Московского государственного технологического университета «Станкин» Елена Катаева (15,2 млн рублей в год).