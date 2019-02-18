В Лейбористской партии Британии произошел крупнейший за 38 лет раскол

Сразу семь депутатов Лейбористской партии Великобритании объявили о выходе из политической организации из-за недовольства ее руководством.

Всего у лейбористов 256 мест в парламенте. Уход семи членов парламента стал крупнейшим расколом в Лейбористской партии с 1981 года, когда из партии вышли четверо политиков, создавших впоследствии Социал-демократическую партию, передает «Интерфакс».

Лусиана Бергер – одна из тех, кто решил покинуть партию, – заявила, что Лейбористская партия стала «институционально антисемитской».

Еще один член парламента Крис Лесли заявил, что лидер лейбористов Джереми Корбин предает Европу, позволяя властям Великобритании провести Brexit и не выступая за новый референдум.

Среди пожелавших покинуть лейбористскую партию также Чука Умунна, который с 2011 по 2015 годы был теневым министром по бизнесу и инновациям, Анджела Смит, Майк Гейпс (с 2005 по 2010 был председателем комитета по иностранным делам), Гэвин Шукер и Энн Коффи.

Бергер подчеркнула, что все семеро депутатов останутся в парламенте и будут работать там как «независимая группа».

Сам Корбин заявил, что расстроен решением членов партии, а политика Лейбористской партии «вдохновила миллионы» на последних выборах.