Актера из «Интернов» ранили из ружья на съемках

Звезда российских сериалов Дмитрий Митюрич, исполнитель роли бизнесмена Николая Петровича Степанова в «Интернах», был ранен из ружья во время съемок клипа в Москве, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации телеканала «360», Митюрич обратился в одну из городских поликлиник за медицинской помощью в воскресенье, 17 февраля, примерно в 21.35.

Актер рассказал, что во время съемок клипа пиротехники не рассчитали заряд и расстояние выстрела из помпового ружья, в результате чего он получил термические ожоги газом правого плеча и туловища. Тяжесть ожогов оценивается как первой и второй степени.

Полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.

52-летний Дмитрий Митюрич исполнил роли в более чем 30 отечественных сериалах.