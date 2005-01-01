Немецкие СМИ отозвали у Америки статус мирового лидера

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18 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:09  |  vz.ru
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«Черные лесорубы» обходятся российской экономике слишком дорого

Только в лесной отрасли Россия ежегодно теряет триллион рублей Фото: Смирнов Владимир/ТАСС
Старейшая проблема лесного хозяйства России – незаконная вырубка лесов – продолжает обостряться. Совет Федерации настаивает на необходимости крайней меры – запрете экспорта леса из России. Куда уходит российский кругляк, какие потери несет наша экономика и не случится ли так, что запрет ей скорее навредит, чем поможет? Подробности...
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Чем удивил Сергей Лавров на Мюнхенской конференции

Сергей Лавров предложил европейцам партнерство вместо противоборства Фото: Александр Щербак/ТАСС
Главным политическим событием прошедших выходных стала Международная конференция по вопросам безопасности в Мюнхене. Российскую делегацию на ней возглавлял Сергей Лавров, отметившийся жесткой пикировкой с Западом и рядом ярких высказываний. Эксперты сочли выступление главы МИД достаточно необычным. И вот почему. Подробности...
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Как латышский партизан стал героем-подпольщиком

Имант Судмалис стал одним из символов советского партизанского движения в ЛатвииФото: wikipedia.org
18 февраля исполняется 75 лет со дня, когда в 1944 году в Риге агентами Гестапо был схвачен деятель антинацистского подполья Латвии Имант Судмалис. Судмалис успел стать настоящей легендой: его имя наводило страх на врагов и воодушевляло друзей. Жизнь знаменитого латышского партизана могла бы стать сценарием для приключенческого фильма. Подробности...
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Как Россия может предотвратить индо-пакистанскую войну

Нарендра Моди и Имран Хан могут начать войну из-за «ДжеМа»Фото: Anupam Nath/AP/ТАСС,
Rana Sajid Hussain/Zuma/ТАСС
Индия открыто обвинила Пакистан в поддержке терроризма. Пока Дели наказывает мусульманского соседа экономически, но свежая история показывает – путь от громких заявлений до артиллерийских залпов очень короток. Кому выгоден первый конфликт после вступления обеих ядерных держав в ШОС? И сможет ли Россия остановить войну между двумя коллегами по этой организации? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Женщина на войне и феминизм

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
У меня есть знакомая Валя Гетманчук. Она была снайпером в ДНР. В бою она залегла в окоп с человеком, которого считала товарищем, и тот струсил – прикрылся ее телом от осколков рухнувшей рядом мины. Вале оторвало пальцы на руках и ногу. Подробности...

Как победить «невозможного Трампа»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Стало понятно, что отстранять от высшего государственного поста Трампа придется «по старинке». Разумеется, в ход пойдут административный и медийный ресурсы. Но все-таки избирателей придется убеждать. И тут сразу возникли две проблемы. Подробности...

Почему русским не нравится демократия

Михаил Рогожников, политолог, заместитель главного редактора журнала «Эксперт»
Наш обыватель не верил телевидению 90-х, ненавидел его. Оно убеждало зрителя в торжестве демократии made in USA, это была единая линия, были споры хозяйствующих субъектов, но «реакционерам» и «совкам» путь на экраны был закрыт. Подробности...
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      День влюбленных в разных странах мира празднуют по-разному

      14 февраля по всему миру отмечается День святого Валентина или День всех влюблённых. Смысл праздника заключается в том, чтобы подарить любимому человеку некий подарок в виде цветов, конфет или игрушек в форме красного сердечка – известнейшего символа любви
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             18 февраля 2019, 09:39
          Фото: spiegel.de
          Текст: Ольга Никитина

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          Соединенные Штаты, несмотря на прозвучавшие на Мюнхенской конференции по безопасности заявления вице-президента Майка Пенса об «американском лидерстве», на деле уступают свои позиции России и Китаю, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

          Автор статьи напоминает заявления Пенса о том, что Америка при президенте Дональде Трампе стала «сильна как никогда», снова стала «лидером свободного мира». Издание замечает, что Пенс описал «удивительный параллельный мир», который имеет мало общего с реальным положением дел.

          «Америка не лидирует, она сдает позиции», – пишет Der Spiegel, отмечая, что «вперед вырываются» другие страны, в том числе Россия, Китай и даже Иран, передает РИА «Новости».

          Автор констатирует, что трансатлантические отношения переживают самый глубокий кризис за всю историю своего существования. При этом Соединенные Штаты, больше не являясь лидером, продолжают раздавать указания остальным, пишет Der Spiegel.

          В статье говорится, что представители европейских стран слушали выступление Пенса «с каменными лицами». «Им было ясно, что в понимании Пенса является американским лидерством – один раздает приказы, а другие их выполняют. Это не совпадает с их собственными представлениями о партнерстве», – подчеркивает Der Spiegel.

          Ранее американское издание The New York Times констатировало, что на конференции по безопасности в Мюнхене раскол между администрацией президента США Дональда Трампа и Евросоюзом стал открытым, наполненным раздражением, приобрел реальные очертания, а разногласия в НАТО могут стать глубокими и необратимыми.


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