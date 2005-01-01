Немецкие СМИ отозвали у Америки статус мирового лидера

Соединенные Штаты, несмотря на прозвучавшие на Мюнхенской конференции по безопасности заявления вице-президента Майка Пенса об «американском лидерстве», на деле уступают свои позиции России и Китаю, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Автор статьи напоминает заявления Пенса о том, что Америка при президенте Дональде Трампе стала «сильна как никогда», снова стала «лидером свободного мира». Издание замечает, что Пенс описал «удивительный параллельный мир», который имеет мало общего с реальным положением дел.

«Америка не лидирует, она сдает позиции», – пишет Der Spiegel, отмечая, что «вперед вырываются» другие страны, в том числе Россия, Китай и даже Иран, передает РИА «Новости».

Автор констатирует, что трансатлантические отношения переживают самый глубокий кризис за всю историю своего существования. При этом Соединенные Штаты, больше не являясь лидером, продолжают раздавать указания остальным, пишет Der Spiegel.

В статье говорится, что представители европейских стран слушали выступление Пенса «с каменными лицами». «Им было ясно, что в понимании Пенса является американским лидерством – один раздает приказы, а другие их выполняют. Это не совпадает с их собственными представлениями о партнерстве», – подчеркивает Der Spiegel.

Ранее американское издание The New York Times констатировало, что на конференции по безопасности в Мюнхене раскол между администрацией президента США Дональда Трампа и Евросоюзом стал открытым, наполненным раздражением, приобрел реальные очертания, а разногласия в НАТО могут стать глубокими и необратимыми.