«Победа» изменила правила провоза ручной клади

Авиакомпания «Победа» с 18 февраля ввела новые правила провоза ручной клади, теперь у пассажиров будут два варианта провоза вещей на борту.

Лоукостер изменил правила провоза ручной клади согласно решению Верховного суда. Теперь на рейсах «Победы» можно провозить в салоне самолета одно место ручной клади весом не более 10 килограммов и габаритами 36х30х4 сантиметра, передает РИА «Новости».

Кроме того, можно провести предметы, утвержденные Федеральными авиационными правилами: дамскую сумку или портфель, или рюкзак габаритами 36х30х23 сантиметра, букет цветов, верхнюю одежду, лекарства и питание для ребенка в полете, один костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, используемые костыли, трость, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску, товары из магазинов duty free габаритами не более 10х10х5 сантиметров.

В то же время, пассажиры смогут воспользоваться старыми правилами, которые допускают провоз любого количества мест багажа любого типа и веса, но в рамках установленных габаритов - 36х30х27 сантиметров. Расчет габаритов ручной клади для ее безопасного размещения на борту был предоставлен производителем воздушных судов – компанией Boeing.

В связи с ограничениями, вводимыми авиакомпанией победа, часто возникают скандалы. Так, на прошлой неделе сотрудники лоукостера отказались пропустить народного артиста СССР Василия Ланового на борт самолета в Ростов-на-Дону из-за размера ручной клади. Авиакомпания «Победа» заявила, что недопуск актера на рейс связан с тем, что его менеджеры не позаботились о комфорте артиста и не ознакомились с правилами компании.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства инцидента.