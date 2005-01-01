В Кремле сказали, каким будет ответ России на новые санкции США

Решения об ответных мерах на готовящиеся санкции со стороны Вашингтона будут приниматься в зависимости от характера ограничительных мер, сказал помощник президента России Юрий Ушаков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«По-моему, все и так плохо (в отношениях между Россией и США – прим. ВЗГЛЯД), перспективы [улучшения отношений] тоже не просматривается пока. Посмотрим, какие санкции будут, потом решим, как реагировать», – приводит его слова ТАСС.

Ранее в воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему жаль американцев, еще не понимающих бесполезность экономических санкций.

Напомним, новые санкции США, как ожидается, будут направлены против банковской и энергетической сфер экономики, государственного долга нашей страны и российских проектов СПГ за рубежом. Кремль назвал рэкетом возможность новых американских санкций.