Чехия пообещала передать НАТО механизированный батальон

Начальник генерального штаба ВС Чехии Алеш Опата сообщил о решении Праги направить механизированный батальон в состав сил быстрого реагирования НАТО, развертывание которых в случае необходимости займет не более 30 дней.

По словам военного, Чехия направит в состав формируемых сил быстрого реагирования НАТО, которые будут способны развернуться в течение 30 дней, 800 военнослужащих и 200 единиц боевой техники, передает ТАСС.

Он уточнил, что речь идет о механизированном батальоне сухопутных войск.

Предполагается, что проект создания сил быстрого реагирования НАТО будет реализован к 2021 году. Согласно планам НАТО, в составе группировки в оперативной готовности должны находиться 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 авиаэскадрилий, готовых к развертыванию в течение 30 дней. В Североатлантическом альянсе данная инициатива названа «4х30».

Напомним, в России предупреждали, что действия Североатлантического альянса в Восточной Европе нарушают положения основополагающего акта Россия-НАТО, что серьезно ухудшает ситуацию в области безопасности.