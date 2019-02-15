Объявлены сроки начала строительства высокоскоростной магистрали на Урале

Строительство железнодорожной высокоскоростной магистрали Челябинск – Екатеринбург начнется в 2021 году, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Строительные работы начнутся в 2021 году, а ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год, передает РИА «Новости» со ссылкой на РФПИ.

В фонде отметили, что РФПИ, Siemens и «Уральская скоростная магистраль» договорились об инвестициях в проект в размере более 3300 млрд рублей.

В мае 2018 года премьер Дмитрий Медведев сообщал о подписании документа о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск – Екатеринбург.

Предприятие «Уральская скоростная магистраль» было создано в Челябинске в марте 2017 года. Документацию подготовила Свердловская область. Согласно ей, общее расстояние между конечными станциями составит около 218 километров. Высокоскоростные поезда смогут разгоняться до 300 километров в час и преодолевать расстояние между центрами Челябинска и Екатеринбурга за 1 час 10 минут.