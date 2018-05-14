Медведев распорядился о создании высокоскоростной магистрали на Урале

Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил о подписании документа о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск – Екатеринбург.

«Документ касается строительства высокоскоростной железной дороги между Челябинском и Екатеринбургом, это распоряжение правительства», – сказал Медведев, передает ТАСС.

По словам премьера, это серьезный и важный инфраструктурный проект, «который должен положительно повлиять на развитие тех районов, через которые будет протянута уральская магистраль».

«Дорога должна соединить две соседние агломерации так, чтобы тем людям, которые там живут, было удобно ездить и по своим личным делам, и даже в необходимых случаях на работу: весь путь между двумя областными центрами должен занять порядка часа с небольшим», – добавил глава кабмина.

Предприятие «Уральская скоростная магистраль» было создано в Челябинске в марте 2017 года. Документацию подготовила Свердловская область. Согласно ей, общее расстояние между конечными станциями составит около 218 километров. Высокоскоростные поезда смогут разгоняться до 300 километров в час и преодолевать расстояние между центрами Челябинска и Екатеринбурга за 1 час 10 минут. Ввести магистраль в эксплуатацию планируется в 2024 году.