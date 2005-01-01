Лановой отреагировал на предложение «Победы»

Народный артист СССР Василий Лановой не уверен, что воспользуется предложением авиакомпании «Победа» предоставить ему бесплатные перелеты после инцидента с недопуском его на борт.

«Вопрос исчерпан. Нет никакой обиды и претензий», – цитирует Ланового РИА «Новости».

По его словам, воспользуется ли он бесплатными перелетами, будет понятно позднее.

«Жизнь покажет», – уточнил он.

Авиакомпания «Победа» решила предоставить Лановому неограниченное количество бесплатных перелетов до конца года после отказа пустить его на самолет, направлявшийся в Ростов-на-Дону.

«Василий Семенович может оформить неограниченное количество билетов на любые рейсы авиакомпании в течение этого периода», – сообщили в компании.



В «Победе» отметили, что артисту предоставлена привилегия в знак особого почтения к его творчеству и жизненному пути.

«Для перевозчика, как и для всей страны, Василий Семенович Лановой – символ нашей Победы. Именно в честь нее назван единственный в России классический лоукостер. Главной задачей авиакомпании «Победа» была и остается работа на благо жителей нашей страны», – отметили в компании.

В четверг сотрудники лоукостера отказались пропустить Ланового на борт самолета в Ростов-на-Дону из-за размера ручной клади. Авиакомпания «Победа» заявила, что недопуск актера на рейс связан с тем, что его менеджеры не позаботились о комфорте артиста и не ознакомились с правилами компании.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить обстоятельства инцидента.