Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 6 копеек – до 66,45 рубля, курс евро вырос на 2 копейки – до 74,92 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 64,35 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».