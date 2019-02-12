Названы сроки сохранения зависимости США от российских «Союзов»

США продлят использование российских кораблей «Союз» для доставки на МКС и возвращения на Землю астронавтов до апреля 2020 года; это будет подстраховка на случай задержки начала регулярных полетов новых американских пилотируемых кораблей, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, «планируется такая схема: два астронавта НАСА останутся на МКС на девять месяцев вместо привычных шести», передает РИА «Новости».

Например, «Ник Хейг стартует 14 марта на корабле «Союз МС-12» и возвращается на Землю 18 декабря на «Союзе МС-13», а Эндрю Морган отправится на станцию на «Союзе МС-13» 6 июля и приземлится на «Союзе МС-15» в апреле 2020 года».

Это позволит НАСА иметь, по крайней мере, одного астронавта на американском сегменте МКС для его обслуживания и, таким образом, подстраховаться на случай задержки начала регулярных полетов новых американских пилотируемых кораблей.

Таким образом, «зависимость американской стороны от российских «Союзов» продлевается с декабря 2019 года до апреля 2020 года».

Ранее другой источник сообщил, что Россия в декабре 2019 года на полтора месяца раньше плана выполнит свои обязательства перед США по доставке зарубежных астронавтов на МКС и их возвращению на Землю на кораблях «Союз».

Напомним, с 2011 года США с прекращением эксплуатации американских шаттлов стали пользоваться российскими кораблями «Союз» для доставки на МКС и возвращения на Землю астронавтов.

При этом испытательные полеты новых американских пилотируемых кораблей постоянно откладываются. В данный момент регулярные полеты планируется начать в конце 2019 года.

В феврале стало известно, что директор НАСА Джим Брайденстайн не приедет на космодром Байконур для наблюдения за запуском пилотируемого корабля «Союз МС-12» к МКС.