Посол сказал, как в России воспринимают наращивание сил НАТО у границ России

Россия считает увеличение присутствия НАТО у своих границ основанием для беспокойства, на это невозможно не реагировать, заявил российский посол в Польше Сергей Андреев.

«Если это присутствие будет и дальше нарастать, это не будет способствовать разрядке между нами, улучшению отношений. Мы естественно воспринимаем саму эту кампанию и усилия по увеличению военного присутствия у наших границ как явление негативное и создающее, скажем так, основания для беспокойства у нас, на которые мы не можем не реагировать», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Польша предложила США разместить у себя американскую бронетанковую дивизию. При этом Варшава выразила готовность взять на себя расходы в 1,5–2 млрд долларов. В США заявили, что пока не собираются размещать в Польше базу «Форт Трамп».

Кроме того, накануне стало известно о закупке Польшей у США 20 ракетных пусковых установок HIMARS дальностью до 300 километров. Варшава потратит 414 млн долларов на эту покупку. Ракеты могут достать до Калининградской области.