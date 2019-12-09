В Подмосковье застрелили выглянувшую из окна на шум женщину

В Подмосковье мужчина застрелил женщину, выглянувшую в окно на звуки стрельбы, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«В ночь на 8 декабря в дежурную часть ОМВД по городскому округу Ступино поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный выстрелил в его жену. Установлено, что на улице Овражная в деревне Мясное женщина, находясь у себя дома, услышала на улице хлопки, подошла к окну узнать, что происходит, и получила пулевое ранение в область груди», – уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Женщина скончалась, подозреваемого установили и задержали. Отмечалось, что он стрелял из длинноствольного оружия.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, вынесено решение об аресте, добавила старший помощник руководителя подмосковного ГСУ СК Ольга Врадий.

Вскоре подозреваемому предъявят обвинение. По данным следствия, открывший огонь мужчина был пьян.

В 2018 году в Якутии мужчина застрелил из охотничьего ружья пять человек, в том числе ребенка.