Пушкина и Роднина внесли новые правки в законопроект о домашнем насилии

Депутаты Госдумы вместе с правозащитниками подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии, прописав, в частности, расстояние в 50 м, на которое виновнику насилия должны запретить приближаться к жертве, а также расширив круг защищаемых лиц.

Таким образом, действие закона о домашнем насилии предлагается распространить не только на его жертв, но и на их иждивенцев и посторонних лиц, если есть основания опасаться, что виновник насилия может причинить им вред, пишет РБК со ссылкой на авторов документа.

Поправки уточняют определение преследования: это действия, которые направлены на пострадавшего вопреки его воле, выражающиеся в поиске жертвы, попытке выяснить ее место пребывания, навязчивых переговорах, попытке выйти на связь через третьих лиц. Кроме того, в понятие преследования включается посещение места работы, учебы, лечения жертвы.

Поправки внесли депутаты Оксана Пушкина, Ольга Савастьянова, Ирина Роднина, Татьяна Касаева, Елена Вторыгина, а также адвокаты и правозащитники.

«С каждым днем становится ясно, что кричащих против немного. Людей, которые выступают за здравый смысл, за понимание проблемы, за желание ее решить, гораздо больше», – заявила Пушкина.

В Совфеде уточнили, что поправки планируется внести в законопроект к рассмотрению в первом чтении.

Также под домашнее насилие предлагается отнести деяния, которые попадают под административные и уголовные статьи: побои и причинение вреда, - которые пока выведены из-под действия предлагаемого закона.

Предлагается заменить штраф на один год лишения свободы в качестве наказания за повторное нарушение предписания. Штрафы же только ударят по материальному благополучию семьи, что только усугубит ситуацию.

В четверг премьер Дмитрий Медведев заявил, что не определился со своим отношением к законопроекту о домашнем насилии, заметив однако, что проблему в этой сфере обязательно нужно решить.

Законопроект о домашнем насилии вызвал серьезные разногласия в обществе. Патриарх Кирилл, в частности, заявил, что РПЦ выступает категорически против всякого насилия в семье, однако и против вторжения в ее дела извне.