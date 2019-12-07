Экс-замглавы Щелково задержана при попытке сбежать из России

Заместителя главы администрации городского округа Щелково Московской области Наталью Тамбову задержали на границе с Белоруссией при попытке покинуть территорию России на автомобиле.

Тамбовой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), передает ТАСС.

Также она проверяется на причастность к получению взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Источник в правоохранительных органах сообщил, что экс-замглавы Щелково намерена просить следствие о заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, вину она «полностью признала, в содеянном раскаялась».

Отмечается, что экс-чиновница уволилась в минувшую пятницу.

Наталья Тамбова является фигуранткой уголовного дела в отношении задержанного в среду Георгия Волосевича - замдиректора Щелковского муниципального учреждения, которое оказывает ритуальные услуги и контролирует работу кладбищ. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Волосевич арестован Бабушкинским судом Москвы на срок до 4 февраля.

Отмечается, что за минувший год правоохранительными органами были задержаны почти все чиновники из числа руководства городской администрации Щелково.

Так, по обвинению в махинациях с муниципальными землями и объектами на сумму более 5 млн рублей была арестована экс-заместитель главы администрации по жилищным вопросам Щелковского района Ирина Иванова, около месяца назад с ней заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Иванова дала показания, изобличающие экс-главу Щелковского района Подмосковья Алексея Валова, арестованного по обвинению в получении взятки в виде иномарки стоимостью 6 млн рублей.

В рамках дела Ивановой также арестован экс-начальник управления земельных отношений администрации муниципалитета Виталий Андрусенко.