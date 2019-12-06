Экс-главу района Подмосковья обвинили в получении крупной взятки

Следствие предъявило обвинение в получении взятки в виде автомобиля за 6 млн рублей экс-главе Щелковского района Подмосковья Алексею Валову, сообщает пресс-служба СУ СК по Московской области.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «в 2017 году обвиняемый, занимая должность главы Щелковского муниципального района, получил от своей подчиненной взятку в виде предоставления имущественных прав на автомобиль марки «Мерседес» стоимостью более 6 млн рублей, из которых половина суммы и страховые премии в размере 241 тыс. рублей оплачены подчиненной за общее покровительство и попустительство по службе».

Бывший чиновник задержан, ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В пятницу следствие ходатайствует об избрании Валову меры пресечения.

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ России провели обыски по местам проживания фигуранта. В данный момент проверяется его причастность к другим коррупционным преступлениям.

Ранее о задержании Валова сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. По его данным, в среду в Подмосковье также был задержан замдиректора Щелковского муниципального учреждения, которое оказывает ритуальные услуги и контролирует работу кладбищ, Георгий Волосевич. Следствие просило заключить его под стражу, однако Бабушкинский суд отправил его под домашний арест.

Волосевич подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

С 2014 года Алексей Валов занимал должность главы администрации Щелковского района, а с 2017 года – главы района. В 2019 году он был назначен на должность замминистра транспорта Подмосковья.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель гендиректора РКК «Энергия» Алексей Белобородов предстанет перед судом за коммерческий подкуп.

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