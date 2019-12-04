Топ-менеджера РКК «Энергия» отдали под суд за подкуп

Бывший заместитель гендиректора РКК «Энергия» Алексей Белобородов предстанет перед судом за коммерческий подкуп, сообщила старший помощник руководителя подмосковного ГСУСК России Ольга Врадий.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя генерального директора ПАО РКК «Энергия» Алексея Белобородова... Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу», – передает РИА «Новости» слова Врадий.

По ее словам, Белобородов обвиняется в коммерческом подкупе и в приготовлении к совершению аналогичного преступления.

По данным следствия, в апреле 2018 года замгендиректора по персоналу, соцполитике и контрольно-ревизионной деятельности ПАО «РКК «Энергия» решил «обогатиться» на контракте в 300 млн рублей с организацией, выполнявшей ремонтные работы. Также к совершению преступления были привлечены бывший главный специалист по противодействию коррупции и начальник службы внутренних расследований.

По словам Врадий, борец с коррупцией из РКК «Энергия» потребовал от представителя организации 10% от суммы контракта «за подписание в дальнейшем всех актов приемки-передачи и покровительство в иных вопросах».

Часть требуемой суммы, свыше 950 тысяч рублей, была передана сотрудникам ПАО «РКК «Энергия» 25 июля 2018 года. Белобородов поделил их, отдав своим подчиненным 365 тыс. за посредничество, при этом получить всю сумму взятки они не смогли, так как их план был пресечен правоохранителями.

Напомним, 19 августа 2018 года в Роскосмосе, что в получении взяток подозреваются несколько сотрудников из руководящего состава РКК «Энергия».

В СК рассказали, что следователи в ходе обысков у заместителя гендиректора РКК «Энергия» Алексея Белобородова, обвиняемого в попытке мошенничества, изъяли 500 тыс. меченых рублей, переданных ему в рамках оперативного эксперимента сотрудниками ФСБ.

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