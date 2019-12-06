России предрекли «красную декаду» декабря

На большей части территории России в ближайшие десять дней ожидается температура, превышающая норму на 12-14 градусов, рассказал и. о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Красный цвет занимает огромные площади (красным цветом метеорологи обозначают значительные положительные температурные аномалии – прим. ВЗГЛЯД). И в Западной Сибири, и в Средней Сибири, и на востоке европейской территории страны», – приводит слова Вильфанда РИА «Новости».

По его словам, температурная норма на этих территориях в ближайшие 10 дней будет превышена на 12-14 градусов.

Также и. о. главы Гидрометцентра отметил, что вероятность выпадения снега в Москве на Новый год составляет 34%, более точный прогноз можно будет дать не ранее, чем за пять дней.

«С 1845-го до 1940 года вероятность осадков в жидкой или полужидкой форме была минимальна. До 60-х годов не было дождя и мокрого снега в новогоднюю ночь... С 60-х годов началось ярко выраженное повторение осадков в жидком и полужидком виде, которое составило 24%... Вероятность снега за последние 20 лет, с 2000 года, составляет 34%, вероятность отсутствия снега – 34%, остальное приходится на дождь и мокрый снег», – добавил Вильфанд.

Ранее синоптики заявили, что в новогоднюю ночь в столице ожидается небольшой снег, температура в новогоднюю ночь составит минус 7-9 градусов.

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