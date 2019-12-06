Минэнерго озвучило результат первого этапа инвентаризации запасов месторождений

Без изменения принципов налоговой системы добыча нефти в России начнет сокращаться, заявил замминистра энергетики страны Павел Сорокин.

В статье для журнала «Энергетическая политика» он заявил, что это подтвердил первый этап инвентаризации запасов месторождений, который Минприроды при участии Минэнерго завершило к началу декабря.

Сорокин заявил, что нужно пересмотреть принципы оценивания рентабельных запасов, а также прогнозирования уровня добычи, передает РИА «Новости».

Регуляторы получили данные, которые позволят оценить состояние ресурсной нефтяной базы России, а также дать прогноз разработки для стратегического планирования в части доходов бюджета и инвестиций.

Сорокин считает, что пересмотр проектных документов требуется проводить чаще, чем раз в три-пять лет. Требуется «постоянное обновление», без которого инвентаризации утратит актуальность.

В июле президент России Владимир Путин поручил правительству ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений, пока не завершится их инвентаризация.