Путин наградил победителя конкурса «Доброволец России»

Президент Владимир Путин вручил премию победительнице всероссийского конкурса «Доброволец России-2019» Инессе Клюкиной. Жительница Татарстана получила награду в номинации «Волонтер года».

Награду девушка получила за проект творческой инклюзивной студии «Э-моция» для молодежи старше 18 лет с инвалидностью и без, которая работает с сентября 2016 года в Казани. Основной целью студии является формирование позитивного образа человека с инвалидностью через театральное творчество, а также расширение инклюзивного сообщества. За время существования проекта проведено 35 показов в 10 городах России, которые посетили более 6 тыс. зрителей, сообщает РИА «Новости».

Глава государства при этом подчеркнул, что грант на поддержку конкурса будет удвоен.

«Конечно, волонтеры работают бескорыстно, но все-таки в праздничный день (в России 5 декабря отмечается День добровольца, – прим. ВЗГЛЯД) у нас принято дарить подарки. Хочу проинформировать вас о том, что принято решение удвоить грант на поддержку конкурса «Доброволец России», – приводит слова Путина ТАСС.

На 9-й Всероссийский конкурс «Доброволец России» подали более 28 тыс. заявок, грантовый фонд составил 45 млн рублей.

Ранее политолог Петр Кирьян рассказал газете ВЗГЛЯД о первых итогах Международного форума добровольцев в Сочи.