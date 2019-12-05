Медведев оценил перспективы Союзного государства России и Белоруссии

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5 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 13:09  |  vz.ru
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Россия затягивает Монголию в газовый союз с Китаем

Россия готова поставлять газ в Китай через страну-транзитераФото: Виталий Аньков/РИА Новости
После старта первых трубопроводных поставок газа из России в Китай по «Силе Сибири» Россия хочет реанимировать проект второго газопровода в КНР. Москва всерьез задумалась о смене старого прямого маршрута через Алтай на транзитный газопровод через Монголию. Зачем Россия пускает посредника в газовые отношения с Китаем и согласится ли Пекин на такой риск? Подробности...
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«Северный поток – 2» решили остановить делом «немецкого Скрипаля»

Из темного дела об убийстве боевика старательно лепят историю «нового Скрипаля»Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Объявлены персонами нон грата и высланы из Германии два сотрудника российского посольства. Прокуратура ФРГ подозревает власти России в причастности к убийству в Берлине грузинского боевика чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Убитого называют «немецким Скрипалем» и пророчат России новые санкции. Под удар может попасть реализация важнейшего газотранспортного проекта «Северный поток – 2». Подробности...
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Россия построит десантные корабли лучше «Мистралей»

Российские вертолетоносцы должны превзойти французский аналогФото: Alexander Demianchuk/Reuters
ВМФ России готовится-таки реализовать масштабный проект, начатый в свое время еще Анатолием Сердюковым и сорванный Францией: строительство современных универсальных десантных кораблей. Как будут выглядеть российские аналоги французских «Мистралей», какими возможностями они будут обладать – и какие решать задачи? Подробности...
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Саммит НАТО закончился скандалом вокруг Трампа

Трамп почувствовал себя на саммите НАТО обиженным и решил уехать досрочноФото: Kevin Lamarque/Reuters
Самый могущественный человек на свете – президент США – улетел с саммита НАТО в Лондоне явно обиженным: товарищи подвергли Трампа насмешкам. Можно было бы съязвить, что «мозг НАТО» действительно отмирает на глазах, если бы лидеры не приняли и вполне рациональное по-своему решение – впервые в качестве угрозы официально был назван далекий Китай. Каковы шансы, что теперь отношение к России смягчится? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Кому нужно американское вторжение в Венесуэлу

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Николас Мадуро уверен: Трамп хочет вторгнуться в Венесуэлу. Парадоксально, но это вторжение не отвечает ни интересам Венесуэлы, ни интересам США – однако оно нужно как Трампу, так и самому Николасу Мадуро. Подробности...

Убийство Хангошвили напомнило ликвидацию Яндарбиева

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Немецкая пресса же пишет о «новом деле Скрипаля» и обвиняет Россию в «акте государственного терроризма на немецкой земле». Но борьбу с террористами ведут многие государства. В том числе и за границей. Подробности...
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Нормандская встреча выправит рейтинг Зеленского

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Три опроса общественного мнения на Украине показывают разную картину. По одной версии рейтинг Зеленского падает, по другим – он стабилен. Правильно сказать, что есть тенденция к падению. Но избиратели все еще рассчитывают на успех молодого президента Подробности...
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              Медведев оценил перспективы Союзного государства России и Белоруссии

              5 декабря 2019, 12:54

              Текст: Анастасия Воробьева

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              Премьер-министр Дмитрий Медведев во время интервью телеканалам рассказал о договоре 1999 года и отметил, что Союзное государство России и Белоруссии – это большая ценность.

              «Завтра я встречусь с премьер-министром Белоруссии, будем обсуждать состояние интеграции, а в субботу приедет президент Белоруссии Лукашенко», – сказал Медведев.

              «Я вернусь на 20 лет назад, 1999 год. Так получилось, что я работал в аппарате правительства и мне принесли этот договор посмотреть на предмет соответствия нашему законодательству. За 20 лет много чего случилось. Сам договор не плохой, он добротная нормативная база для развития отношений еще на годы вперед, но все изменилось <...> и нам нужно посмотреть, что работает, что нет, что выдержало проверку временем», – сказал премьер, отметив, что Союзное государство России и Белоруссии – это большая ценность.

              Премьер также уточнил, что у России и США торговый оборот составляет 25 млрд, а России и Белоруссии – 35 млрд. «Это показывает насколько мы интегрированы. Нам нужно этим дорожить», – отметил Медведев.

              Он признал, что действительно есть «сложные темы», связанные с энергоносителями и ценами, но «развязки можно найти». «Мы должны видеть свет в конце тоннеля, куда мы с этой интеграцией идем», – сказал он, призвав принять мужественные решения для прочного экономического и социального развития стран.

              Прямую трансляцию интервью ведет телеканал RT.


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