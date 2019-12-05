Медведев оценил перспективы Союзного государства России и Белоруссии

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время интервью телеканалам рассказал о договоре 1999 года и отметил, что Союзное государство России и Белоруссии – это большая ценность.

«Завтра я встречусь с премьер-министром Белоруссии, будем обсуждать состояние интеграции, а в субботу приедет президент Белоруссии Лукашенко», – сказал Медведев.

«Я вернусь на 20 лет назад, 1999 год. Так получилось, что я работал в аппарате правительства и мне принесли этот договор посмотреть на предмет соответствия нашему законодательству. За 20 лет много чего случилось. Сам договор не плохой, он добротная нормативная база для развития отношений еще на годы вперед, но все изменилось <...> и нам нужно посмотреть, что работает, что нет, что выдержало проверку временем», – сказал премьер, отметив, что Союзное государство России и Белоруссии – это большая ценность.

Премьер также уточнил, что у России и США торговый оборот составляет 25 млрд, а России и Белоруссии – 35 млрд. «Это показывает насколько мы интегрированы. Нам нужно этим дорожить», – отметил Медведев.

Он признал, что действительно есть «сложные темы», связанные с энергоносителями и ценами, но «развязки можно найти». «Мы должны видеть свет в конце тоннеля, куда мы с этой интеграцией идем», – сказал он, призвав принять мужественные решения для прочного экономического и социального развития стран.

Прямую трансляцию интервью ведет телеканал RT.