Погребинский оценил шансы нового Майдана

«Майдан соберется. Но, скорее всего, он будет средней наполненности, возможно, будут и попытки поставить палатки. Много людей в Киеве собрать невозможно, у Зеленского по-прежнему высокий рейтинг», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он оценил призыв Порошенко, Тимошенко и Вакарчука выйти на майдан Незалежности накануне «нормандской четверки».

«Если придут 10-15 тысяч человек, то это маленький, а если придет 70 тысяч людей, то это уже большой серьезный Майдан. Сейчас нет условий для силового переворота. У Зеленского уровень доверия больше 50 процентов. У всех его оппонентов вместе из этой тройки 15 процентов рейтинга. Можно, конечно, привести людей из Львова, Тернополя и Ивано-Франковска. Не знаю, собираются ли они это делать», – сказал эксперт.

Ранее стало известно, что три парламентские партии: «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» (партия переквалифицировавшегося в политики рок-певца Святослава Вакарчука) призвали украинцев принять участие в демонстрации в Киеве накануне нормандского саммита. Напомним, в среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет на саммите «нормандской четверки» договориться о сроках урегулирования в Донбассе.

Об «анти-нормандской» инициативе сообщил бывший спикер Рады, ныне депутат от «Европейской солидарности» Андрей Парубий. Он передал, что лидеры трех партий призывают 8 декабря в 13 часов (14.00 по Москве) выйти на майдан Незалежности, «чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину». Отметим, что в месяцы, предшествовавшие перевороту 2014 года, Парубий был комендантом Евромайдана и руководителем вооруженной «Самообороны Майдана».

«Порошенко и его сторонники грабили страну в течение шести лет. У них эту кормушку отобрали, они хотят ее вернуть», – заметил по этом поводу Погребинский.

Также он отметил, что этот призыв может стать поводом, чтобы остановить процесс дезинтеграции внутри большого объединения команды Зеленского. «Они будут сближаться и отталкиваться от любых попыток их разъединить на фоне агрессивного сопротивления или, как некоторые говорят, пассионарного меньшинства. Думаю, Зеленский приедет, не перейдя никаких «красных линий». Он договорится или по крайней мере согласится, что надо отводить силы и средства вооружения от линии соприкосновения. Будет договоренность, что нужно двигаться в этом направлении. Это противоречит одному из условий, которые сформулировала эта порохобото-националистическая тройка», – сказал эксперт.

По его словам, Порошенко, Тимошенко и Вакарчук могут этим воспользоваться, чтобы рассказывать своим сторонникам, то президент – капитулянт. «Они, возможно, будут говорить, что капитуляции мы не допустим, но у сторонников президента и противников дестабилизации будут аргументы, что президент реально ничего не сдал, а то, что надо разводить силы, это в интересах абсолютного большинства украинского населения, и все это поддерживают», – подытожил политолог.

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