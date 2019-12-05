По факту нападения на хоккеиста Кондратьева возбуждено дело

Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью после нападения на защитника хабаровского «Амура» Максима Кондратьева у кафе в Хабаровске, сообщили в городском управлении МВД.

Полицейским удалось установить личность оппонента Кондратьева в конфликте, им оказался 36-летний мужчина.

«В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»)», – передает ТАСС сообщение пресс-службы УМВД по Хабаровску.

Мужчина находится в статусе подозреваемого и отпущен под подписку о невыезде.

Напомним, 1 декабря пресс-служба клуба сообщила, что защитник хабаровского клуба КХЛ «Амур», капитан команды Максим Кондратьев госпитализирован в больницу с травмой головы. На него и его жену на парковке возле кафе напал злоумышленник.