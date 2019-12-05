По факту нападения на хоккеиста Кондратьева возбуждено дело

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5 декабря, четверг | Последнее обновление — 09:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Москве арестованы девять приезжих из стран СНГ по подозрению в терроризме
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Цены на нефть создадут проблемы США и помогут России
Хангошвили стал «немецким Яндарбиевым»
Россия построит десантные корабли лучше «Мистралей»
Демарш Меркель против России вызван явной фальшивкой
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Кому нужно американское вторжение в Венесуэлу
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Николас Мадуро уверен: Трамп хочет вторгнуться в Венесуэлу. Парадоксально, но это вторжение не отвечает ни интересам Венесуэлы, ни интересам США – однако оно нужно как Трампу, так и самому Николасу Мадуро. Подробности...
Нормандская встреча выправит рейтинг Зеленского
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Три опроса общественного мнения на Украине показывают разную картину. По одной версии рейтинг Зеленского падает, по другим – он стабилен. Правильно сказать, что есть тенденция к падению. Но избиратели все еще рассчитывают на успех молодого президента Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
А что, если бы у Сенцова была атомная бомба?
Дмитрий Родионов, политолог
Разумеется, ни США, ни страны Европы никогда не допустят появления у Украины ядерного оружия. Хотя бы потому, что уже ни у кого и нигде нет доверия к этой территории к юго-западу от России. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома
Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метровПодробности...
Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай
На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублейПодробности...
Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург
Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории РоссииПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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