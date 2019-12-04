Instagram ввел ограничение по возрасту для пользователей

В Instagram вводится обязательное указание даты рождения при регистрации, сообщил руководитель продуктов Instagram Вишал Шах.

Компания сообщает, что со среды Instagram «начнет запрашивать дату рождения при создании аккаунта». Отмечается, что пользователям «в большинстве стран должно быть по меньшей мере 13 лет, чтобы иметь свою страницу», передает ТАСС.

Reuters поясняет, что новое требование позволит «расширять аудиторию для рекламы алкоголя и других продуктов, не предназначенных для детей, при этом усиливая защиту для детской аудитории», передает Rambler News Service.

В принадлежащей Facebook Inc. соцсети уточнили, что изменение даты рождения в аккаунте в Facebook повлечет изменения в дате, указанной в Instagram-аккаунте.

Информация о возрасте не будет доступна другим пользователям, передает РИА «Новости».

Нововведение позволит контролировать список тех, кто может отправлять сообщения пользователю, сказали в компании.