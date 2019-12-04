Нафтогаз решили подвергнуть аудиторской проверке

Украинское правительство решило провести в компании «Нафтогаз Украины» аудиторскую проверку деятельности, следует из распоряжения премьера страны Алексея Гончарука.

«Назначить ООО «Делойд энд туш Юкрейниан сервисез компани» субъектом аудиторской деятельности для предоставления услуг по обязательному аудиту финансовой отчетности АО НАК «Нафтогаз Украины» за 2019-2020 годы», – передает ТАСС текст распоряжения.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко также сообщил, что на заседании правительства премьер опроверг информацию о политическом решении сменить руководство Нафтогаза, в связи с чем глава компании Андрей Коболев будет работать до конца контракта.

2 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что принято политическое решение о смене руководства стратегических предприятий на Украине, в том числе компаний Нафтогаз и «Укрэнерго», однако во вторник это заявление было опровергнуто.