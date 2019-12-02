Руководство Нафтогаза и «Укрэнерго» решили сменить

Принято политическое решение о смене руководства стратегических предприятий на Украине, в том числе компаний Нафтогаз и «Укрэнерго», заявил министр энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель.

Оржель заявил, что «принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов во всех стратегических компаниях», передает РИА «Новости».

Он отметил, что речь идет в том числе о главе Нафтогаза Андрее Коболеве, а также о руководстве «Укрэнерго».

Министр добавил, что изменение руководства не повлияет на безопасность в энергетической сфере страны.

Ранее кабмин Украины уволил Юрия Недашковского с должности президента «Энергоатома». На следующий день у министерства энергетики и защиты окружающей среды прошла акция с требованием восстановить его в должности.

До этого сотрудницу офиса президента Украины Владимира Зеленского уличили в попытке купить должность в Нафтогазе.