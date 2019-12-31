Эксперты объяснили, почему южнокорейцы считают свою страну «адом»

Большинство южнокорейцев думают об эмиграции, поскольку в стране очень остро стоит проблема трудоустройства, особенно среди молодежи,рассказали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты по Корее.

Среди граждан Южной Кореи было проведено социологическое исследование, которое показало, что большинство людей считают свою страну «адом», а также желают из нее уехать. Среди опрошенных были граждане от 19 до 59 лет.

«В каждой стране есть люди, которые не смогли найти свое место в жизни. Южная Корея была одной из наиболее динамично развивающихся стран Азии, но всякий быстрый экономический рост влечет за собой определенные социальные проблемы: разницу между богатыми и бедными, сложность трудоустройства молодежи - эта проблема там в данный момент наиболее остра», – заявил директор Центра корейских исследований ИДВ РАН Александр Жебин.

Выпускники даже престижных вузов в Южной Корее не всегда могут найти себе работу. К тому же, в Южную Корею приезжает огромное количество жителей стран третьего мира, которые также пытаются пробиться на рынок труда.

Директор Корейского центра при восточном факультете СпбГУ Сергей Курбанов считает, что такие результаты исследования вызваны сложностью обучения в школе, которая оставляет по большей части негативные воспоминания, при этом опрос скорее отражает точку зрения молодежи, нежели взрослой части населения.

«Одна из основных потребностей молодых людей всего мира – это желание найти себя в обществе. В Южной Корее все достаточно свободно, поэтому люди открыто говорят о своем желании. С другой стороны, возможно, такое желание появляется потому, что люди просто устали от средней школы, которая направлена на удачную сдачу экзаменов», – говорит Курбанов.

С возрастом плохие воспоминания, связанные со школой, как правило, уходят, поясняет он, и граждане уже иначе начинают относиться к своему государству.