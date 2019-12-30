Синоптики пообещали москвичам метель в новогоднюю ночь

В новогодние праздники в московском регионе будет облачная и ветреная погода, близкая к нулю температура, а также гололедица, сообщила газете ВЗГЛЯД ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Москва и Московская область до конца недели будет находиться под влиянием циклонов, поэтому фон атмосферного давления будет пониженным. Погода будет облачной, ветреной, но более теплой, чем в среднем за многолетнюю историю в эти дни. На дорогах каждый день прогнозируется гололедица», – сообщает Макарова.

Ночью с 31 декабря на 1 января ожидается мокрый снег и гололедица, местами метель. При этом ветер будет южный 6-11 м/с, местами порывы от 13 до 18 метров в секунду, уточняет метеоролог. Днем 31 числа в городе температура будет от 0 до +2 градусов, а по области от -2 до +3. Ожидаются небольшие осадки, на юге области местами они могут быть умеренными, в виде мокрого снега и дождя.

«В новогоднюю ночь – от нуля до минус двух градусов, облачно, небольшие осадки. Днем первого января в Москве температура не изменится, преимущественно без осадков. Ветер усилится, местами возможно будут порывы 12-17 м/с», – говорит Макарова.

В ночь на четверг в Москве похолодает до -4 градусов, а по области температура может опуститься до -7. Днем в четверг потеплеет: ожидается плюсовая температура от одного до трех градусов, небольшие осадки. В пятницу и субботу также будет облачная погода с небольшими осадками, а температура и днем, и ночью составит от -3 до +2 градусов, говорит синоптик.

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