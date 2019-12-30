Вильфанд придумал новый термин для погоды в Москве в ближайшие дни

Для прогнозов о скорости и направлении ветра и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд предложил использовать термин «анеморумбометрическая пила».

«Ряд метеорологов для привлечения внимания создали такой термин – барическая пила. Я бы предложил придумать новый термин – анеморумбометрическая пила. Анемо – характеризует скорость ветра, румбо – направление. Действительно, в ближайшие дни в московском регионе будет меняться направление ветра и его скорость – до 18 м/c», – цитирует Вильфанда АГН «Москва».

Глава Гидрометцентра добавил, что в понедельник в Москве будет меняться и атмосферное давление.

«Давление в столичном регионе уже сегодня заметно будет меняться – на 25 мм ртутного столба упадет. В ближайшие шесть-семь дней мы ожидаем колебания давления, но это никак не будет сказываться на самочувствии», – добавил Вильфанд.

Ранее Вильфанд предсказал россиянам «красный» январь.

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