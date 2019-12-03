Эксперт: Трампу не удастся втянуть саммит НАТО в свою ссору с Китаем

На юбилее редко говорят о болезнях, о возрастных проблемах. Если это 70-летие, то говорят о заслугах, о том, что «ветеран» по-прежнему полон сил, но на самом деле проблемы нарастают, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя открытие юбилейного саммита НАТО в Лондоне.

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов прогнозирует, что юбилейный саммит НАТО, который начинается в Лондоне во вторник, будет носить парадный характер. «Участники будут перечислять успехи за 70 лет, говорить, что это самый сильный союз в истории человечества, о планах дальнейшего развития, расширения», – сказал эксперт.

Кортунов уверен, что саммит пройдет без скандалов. «Но все это не может скрыть очень серьезных проблем. Это проблемы распределения бремени и вопросы, артикулируемые Трампом. НАТО уже перестает быть американским союзом. Но если менять распределение бремени, то надо менять разветвление полномочий. Чем больше альянс, тем менее совпадают географические интересы, приоритеты безопасности. У Турции и Эстонии не может быть общей повестки дня во всех ее проявлениях», – пояснил эксперт.

Кортунов добавил, что корни проблем альянса кроются в архаичности самого союза, который был «заточен на большую войну» в Европе, поэтому в ответе на такие вызовы XXI века как международный террор, миграция или климатические изменения, «НАТО похвастать особо нечем». «Но даже в традиционной для себя сфере, если взять операцию в Афганистане, вряд ли что-то решится для НАТО», – прогнозирует глава РСМД.

О том, что проблемы в НАТО только нарастают, можно судить про тройной ссоре США, Франции и Турции между собой. «Полемика Макрона и Эрдогана – это еще одно проявление того, что заболтать проблемы не получается», – констатирует политолог.

При этом Кортунов сомневается, что одной из основных угроз НАТО по итогам встречи в верхах будет обозначен Китай. «Для США Китай превращается в стратегическую угрозу, но европейские члены НАТО не вполне готовы поддержать Штаты в этом противостоянии. Атлантический альянс создавался все-таки как атлантический. А если говорить про Китай и вообще Азиатско-Тихоокеанский регион, то у США уже существует система двусторонних союзов, например, с Японией, с Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией. Конечно, с точки зрения Трампа, неплохо бы втянуть НАТО в противостояние с Китаем, но европейцы относутся к этому очень настороженно, они далеко не пойдут в поддержке американцев», – подытожил Андрей Кортунов.

Напомним, торжественная встреча в верхах НАТО, на которой будет отмечаться 70-летие альянса, открывается во вторник в английской столице. Вечером запланирован торжественный ужин, а в среду с утра – совещание. Днем рождения НАТО считается 4 апреля 1949 года, когда был подписан основополагающий Вашингтонский договор.