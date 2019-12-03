Трижды судимый мужчина убил бывшую жену, сына и пасынка в Татарстане

Ранее судимый мужчина в городе Менделеевске в Татарстане убил женщину, подростка и двухлетнего ребенка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

«В настоящее время подозреваемый задержан в городе Елабуга, мужчина был ранее трижды судим за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью», – сообщил источник ТАСС. По его словам, причиной происшествия, по предварительной информации, стала ревность.

Тем временем СК возбудил по факту убийства в Менделеевске уголовное дело.

По версии следствия, ночью 3 декабря в городе Менделеевск мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевые ранения своей бывшей жене, двухлетнему сыну и 19-летнему пасынку. В момент совершения преступления в помещении находился еще и 12-летний пасынок, которому было приказано закрыться в своей комнате. Мальчик выбрался через окно квартиры и сумел позвонить в полицию.



Подчеркивается, что к моменту приезда сотрудников полиции женщина и 19-летний юноша были мертвы, а ребенок скончался по дороге в больницу.



«СК по Республике Татарстан в отношении 41-летнего Айнура Харисова возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.



Уточняется, что Харисов уже задержан, при задержании он пояснил, что совершил преступление на почве ревности.



«В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Харисова меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавляется в сообщении.



По данным Telegram-канала «112», Харисов, трижды судим за кражи и нанесение телесных повреждений, много пил. В бывшей семье бывал наездами – повидать сына. Его экс-супруга в злоупотреблении спиртным замечена не была, работала и занималась воспитанием детей.

Напомним, ранее во вторник суд Алтайского края приговорил к 19 годам колонии строго режима жителя Каменского района, задушившего 11-месячного ребенка сожительницы.