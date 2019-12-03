В Казани завершился Всероссийский фестиваль детского творчества «Добрая волна»

В понедельник в концертном зале «Академия» деревни Универсиады в Казани гала-концертом завершился III Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна».

На сцену вместе с победителями – талантливыми ребятами с ограниченными возможностями здоровья или попавшими в трудную жизненную ситуацию – вышли российские исполнители Юлия Савичева, Юлианна Караулова, Елка, группа М-Band и другие. Ведущими гала-концерта стали Ирина Безрукова и телеведущий Тимур Соловьев, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Все средства, собранные от продажи билетов на гала-концерт, будут направлены на лечение 13-летнего Айрата Зайнетдинова из Татарстана, которому крайне необходим более мощный слуховой аппарат.

Фестиваль «Добрая волна» проводился мэрией Казани и Академией популярной музыки Игоря Крутого при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Татарстана.

Участников фестиваля со сцены поприветствовали мэр Казани Ильсур Метшин и генеральный продюсер фестиваля, композитор Игорь Крутой.

лава столицы Татарстана напомнил, что в этом году отборочные туры фестиваля прошли в 11 городах России: Казани, Ярославле, Севастополе, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Новосибирске, Курске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде и Москве.

«Добрая волна» безгранична, и вот сегодня в Казани мы увидим 110 финалистов фестиваля, я рад видеть таких талантливых детей», – обратился к присутствующим Метшин.

Добавим, что в этом году проект объединил более 1 тыс. талантливых детей. Участники фестиваля выступали на отборочных турах по номинациям «Вокал», «Жестовое пение», «Хореография», «Игра на инструментах» и «Сценическое искусство». Лучшие номера были показаны сегодня на гала-концерте.

Участие в фестивале является важным событием в жизни ребенка, рассказал Крутой.

«Интерес к этому фестивалю огромен. И если в судьбе ребенка, который проходит через наш проект, что-то меняется в лучшую сторону, значит, мы не зря проводим фестиваль», – рассказал он.

Так, исполнилась мечта у финалиста, восьмилетнего Володи Солодкова из Керчи. Из-за слабого иммунитета у мальчик развился системный артрит. Однако это не повод не проявлять свои творческие таланты, и Володя Солодков на фестивале читал стихотворение Натальи Широбоковой «Страшный сон», которое оказалось совсем не страшным, а наоборот – зрители искренне смеялись и аплодировали.

Артистизм и обаяние мальчика покорили и жюри, которое присудило ему первое место в номинации «Сценическое искусство». Володя Солодков мечтал исполнить главную роль в детском юмористическом киножурнале «Ералаш» – и эта мечта осуществилась. На сцене ему вручили приглашение на участие в съемках.

В этот вечер исполнилась мечта у 13-летнего Елисея Самофала из Ростова Великого. Мальчик вырос в многодетной семье, у него шесть братьев и сестер. Елисей настоящий артист – на сцене выступает с детства, участвует во многих творческих конкурсах. И как настоящему артисту ему требовался профессиональный микрофон. Подарок с пожеланиями большого творческого пути ему вручила Юлия Савичева.

Юлианна Караулова подарила сертификат для пошива сценических костюмов ансамблю «Русские традиции» из Рыбинска. В коллективе выступает несколько братьев, которые растут в большой (25 родных и усыновленных детей)и дружной семье.

Среди гостей фестиваля – оперная певица Аида Гарифуллина, которая вручила Руслану Саку награду в номинации «Игра на музыкальных инструментах».

Гала-концертом «Добрая волна» в Казани завершился первый день Международного благотворительного форума «Добрая Казань».