Сестра Джорджа Майкла обнаружена мертвой в третью годовщину его смерти

Младшая сестра британского певца и композитора Джорджа Майкла, 55-летняя Мелани Панайоту, найдена мертвой в день третьей годовщины смерти брата.

Тело Мелани Панайоту обнаружила ее сестра Йода Харрис-Панайоту 25 декабря в доме в Лондоне, пишет Mirror.

Издание сообщает, что женщина умерла ровно через три года после смерти знаменитого брата. При этом родственники и полиция отмечают, что в смерти Мелани Панайоту нет ни подозрительного, ни криминального характера. Однако точную причину скоропостижной смерти женщины установит экспертиза.

Ранее Элтон Джон объяснил смерть Джорджа Майкла нежеланием быть геем.